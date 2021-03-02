Луганск, , 23:17 — REGNUM Четыре противотанковые пушки «Рапира» и 17 гаубиц «Мста-С» калибра 152-мм доставлены для украинских боевиков на железнодорожную станцию в Рубежном, сообщили 2 марта в управлении Народной милиции ЛНР.

Кроме того, на участке разведения сил и средств в районе Золотого были замечена трое боевиков ВСУ из 92-й отдельной механизированной бригады.

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Напомним, как сообщили в Народной милиции ЛНР, ВСУ за время, которое прошло с последнего заседания Контактной группы (17 февраля 2021 г.), 18 раз нарушили запрет на размещение техники в жилых районах в зоне так называемой операции объединенных сил.

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