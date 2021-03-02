Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Компания Epic Games купила британскую студию Mediatonic, занимающуюся разработкой популярной онлайн-игры Fall Guys. Об этом 2 марта на Twitter-странице сообщил известный игровой журналист Джейсон Шрайер.

Позже Mediatonic подтвердила информацию, объявив, что компания стала частью «семьи Epic Games». На своём сайте разработчики опубликовали статью, в которой ответили на ряд вопросов поклонников Fall Guys, которые те стали задавать в связи с появившейся новостью. Mediatonic и Epic Games, в частности, пообещали, что слияние компаний не повлияет на игровой процесс Fall Guys.

Напомним, Fall Guys — это популярная онлайн-игра в жанрах «королевской битвы» (в конце матча должен остаться только один игрок или команда), платформера (персонажи передвигаются по платформам) и аркады. Её релиз состоялся 4 августа 2020 года.

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