Москва, , 23:06 — REGNUM Российский автомат Калашникова АК-203 через некоторое время станет основным стрелковым оружием индийской армии, заявил посол Индии в России Датла Бала Венкатеш Варма в интервью изданию «Национальная оборона».

По его словам, лицензионный выпуск автоматов АК-203 на территории Индии ускорит его поступление в войска и станет основой полного перехода индийских Вооруженных сил на использование АК-203 в качестве основного штурмового оружия.

Напомним, в начале 2021 года в минобороны Индии заявили, что готовятся заключить итоговый контракт на производство автоматов АК-203 на совместном российско-индийском предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited в городе Корва индийского штата Уттар-Прадеш.

Российский АК-203 должен заменить индийский INSAS, используемый армией Индии с 1998 года и категорически не устраивающий военных.

Всего предполагается выпустить 671 тыс. автоматов АК-203 при полной локализации производства в Индии с разрешением экспортных поставок.

Справка ИА REGNUM: основным отличием АК-203 от иных автоматов Калашникова, использующих патрон 7,62×39, является наличие телескопического регулируемого приклада и планок Пикатинни для установки различного навесного оборудования.

Читайте ранее в этом сюжете: США используют МКС для усовершенствования ПРО