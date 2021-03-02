Приштина, , 23:18 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак 2 марта провел встречу с и.о. президента Косово Вьосой Османи, после чего политики провели совместную пресс-конференцию.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, общаясь с журналистами, европейский переговорщик заявил, что диалог между Сербией и Косово может занять годы, и необходимо, чтобы стороны проявляли волю к диалогу, однако при наличии такой воли процесс может завершится в сжатые сроки.

Мирослав Лайчак «Этот вопрос может быть решен за несколько месяцев, это не вопрос лет. Решение этого вопроса не выше наших сил. Не будем торопиться, это дело Косово и Сербии — решать, как скоро они хотят продолжать, проводить встречи еженедельно или ежемесячно. Мы не ожидаем, что при наличии политической воли этот процесс продлится три года или пять лет… Я уверен, что мы можем завершить этот процесс всеобъемлющим соглашением до окончания мандата Курти и госпожи Османи. Я не вижу препятствий на этом пути».

Напомним, Вьоса Османи намерена занять пост президента Косово по результатам выборов 14 февраля в крае. Ее политический союзник Альбин Курти намерен занять пост премьер-министра.

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