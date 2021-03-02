Приштина, Сербия, 2 марта, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак 2 марта провел встречу с и.о. президента Косово Вьосой Османи, после чего политики провели совместную пресс-конференцию.

USDepOfState Ми́рослав Ла́йчак. Словацкий политик и дипломат.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, общаясь с журналистами, европейский переговорщик заявил, что диалог между Сербией и Косово может занять годы, и необходимо, чтобы стороны проявляли волю к диалогу, однако при наличии такой воли процесс может завершиться в сжатые сроки.

Kuvendi i Republikës së Kosovës Вьоса Османи

Мирослав Лайчак «Этот вопрос может быть решен за несколько месяцев, это не вопрос лет. Решение этого вопроса не выше наших сил. Не будем торопиться, это дело Косово и Сербии — решать, как скоро они хотят продолжать, проводить встречи еженедельно или ежемесячно. Мы не ожидаем, что при наличии политической воли этот процесс продлится три года или пять лет… Я уверен, что мы можем завершить этот процесс всеобъемлющим соглашением до окончания мандата Курти и госпожи Османи. Я не вижу препятствий на этом пути».

Напомним, Вьоса Османи намерена занять пост президента Косово по результатам выборов 14 февраля в крае. Ее политический союзник Альбин Курти намерен занять пост премьер-министра.