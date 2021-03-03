Брюссель, , 00:52 — REGNUM Еврокомиссия одобрила 226 проектов всех 27 государств ЕС по разработке и осуществлению национальных реформ для ускорения экономического роста. Эти меры осуществляются в рамках Инструментов технической поддержки (TSI) с бюджетом в размере €102,6 млн на 2021 год. Средства будут направлены на содействие экономической, социальной и территориальной сплоченности в Европейском союзе.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии 2 марта 2021 года.

Комиссар по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра заявила:

«Реформы необходимы для улучшения условий для бизнеса, укрепления систем здравоохранения, укрепления социальных и образовательных систем и общего повышения устойчивости государств ЕС и заинтересованных сторон перед лицом сложных проблем и глобальных кризисов. Инструмент технической поддержки — мощный инструмент, который может позволить государствам Евросоюза проводить реформы, необходимые для устойчивого роста».

TSI — это главный инструмент Комиссии по оказанию технической поддержки реформам в ЕС. Он является частью Многолетних финансовых рамок на 2021−2027 годы и Плана восстановления Европы. Он основан на успехе своей предшественницы — Программы поддержки структурных реформ, которая с 2017 года создала более одной тысячи проектов технической поддержки во всех государствах-членах ЕС.

Реформы, имеющие право на поддержку TSI, должны быть направлены на государственное управление, налоговую политику, бизнес-среду, финансовый сектор, рынок труда, системы образования, социальные услуги, здравоохранение, зеленый переход и цифровые услуги. Укрепление институционального и административного ресурса для разработки и реализации реформ имеет важное значение для повышения устойчивости и поддержки процесса восстановления экономики после пандемии.

Благодаря увеличенному на €864 млн бюджету на период 2021—2027 гг., TSI также может оказывать техническую поддержку государствам ЕС для подготовки и реализации планов восстановления и устойчивости, что обеспечит для этих стран большую доступность к финансам Фонда восстановления и устойчивости. В общей сложности более 60% предварительно отобранных проектов TSI на 2021 год связаны с реализацией планов восстановления и устойчивости, 30% ориентированы на «зеленый курс», а 44% — на переход к цифровым технологиям.

Поддержка TSI также помогает государствам ЕС эффективно решать проблемы, указанные в Рекомендациях для отдельных стран Евросоюза.

Читайте ранее в этом сюжете: Сельскохозяйственные субсидии ЕС используются не по назначению