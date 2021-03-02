Москва, , 22:55 — REGNUM В Москве расценивают новые санкции со стороны США как враждебный антироссийский выпад. Об этом заявила 2 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Администрация США предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив дуэтом с Евросоюзом об очередных санкционных мерах для «наказания Москвы», — приводит её комментарий пресс-служба МИД.

Захарова отметила, что Белый дом «вновь пытается культивировать образ внешнего врага», продолжая политику, которая «лишена логики и смысла и лишь всё больше выхолащивает двусторонние отношения, уже доведённые Вашингтоном до точки полного замерзания».

«Расчёты навязать что-либо России путём санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь, — сказала Захарова. — Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор».

Представитель МИД подчеркнула, что Россия продолжит последовательно и решительно отстаивать свои национальные интересы, давая отпор любой агрессии.

Напомним, ранее сегодня Соединённые Штаты ввели санкции в отношении ряда высокопоставленных официальных лиц России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Под ограничительные меры попали, в частности, руководители Следственного комитета, Генпрокуратуры и ФСИН, а также заместители министра обороны России.