Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Правительство США запросило данные о монетизации поисковой системы Googlе, чтобы доказать, что компания занимает монопольную позицию в этом сегменте. Об этом 2 марта сообщает Bloomberg.

Министерство юстиции США (DOJ) и несколько прокуроров штатов собираются провести антимонопольное расследование в отншении интернет-гиганта Google.

Планируется проанализировать данные результатов поиска Google и его рекламного контента с 2015 по 2020 год.

Также внимание будет уделено информации о типах рекламы и доходах от ее показа. Таким образом DOJ стремится выяснить, как за годы поменялась позиция Google на поисковом рынке.

Отдельное внимание уделят сделкам, заключенным между Google и производителем электроники Apple, который по умолчанию использует поисковую систему Google.

Напомним, что идею об антимонопольном расследовании касательно Google выдвинула администрация экс-президента США Дональда Трампа.