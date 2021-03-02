Приштина, 2 марта 2021, 23:00 — REGNUM Лидер победившей на выборах 14 февраля в Косово партии «Движение за самоопределение» и будущий премьер-министр Косово Альбин Курти 2 марта в ходе встречи с представителями албанских общин в Черногории, Северной Македонии и Сербии (Медведжа и Буяновац) заявил, что референдум об объединении Албании и Косово в крае не может быть проведен, поскольку Конституция Косово запрещает присоединение Косово к какому-либо государству.
Euronews Albania приводит слова Курти:
Политик отметил необходимость сотрудничества между Албанией и Косово и обозначил ряд сфер, в которых он намерен углубить сотрудничество после прихода к власти.
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