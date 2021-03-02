Приштина, Сербия, 2 марта, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Лидер победившей на выборах 14 февраля в Косово партии «Движение за самоопределение» и будущий премьер-министр Косово Альбин Курти 2 марта в ходе встречи с представителями албанских общин в Черногории, Северной Македонии и Сербии (Медведжа и Буяновац) заявил, что референдум об объединении Албании и Косово в крае не может быть проведен, поскольку Конституция Косово запрещает присоединение Косово к какому-либо государству.

Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo Премьер-министр Косово Альбин Курти

Euronews Albania приводит слова Курти:

ИА REGNUM)». Альбин Курти «К сожалению, Конституция Косово не позволяет это… В пункте 1.1 говорится, что Косово — это независимое, суверенное и демократическое государство, в то время как пункт 1.3 запрещает нам объединение с другим государством, в этом смысле независимость Косово не позволяет нам конституционным путем объединиться с другим независимым государством, таким как Албания, одновременно она представляет препятствие и для другого рода интеграции — например, по европейскому типу, сейчас в Косово нет закона о референдуме и мы не можем внести изменения Конституцию, поэтому потребуется некоторое время, чтобы мы дошли до этого этапа (до проведения референдума об объединении с Албанией —)».

Политик отметил необходимость сотрудничества между Албанией и Косово и обозначил ряд сфер, в которых он намерен углубить сотрудничество после прихода к власти.