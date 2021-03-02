Стокгольм, , 22:59 — REGNUM Сегодня, 2 марта, многие жители Вестерноррланда, расположенного на балтийском побережье Швеции, старше 75 лет получили долгожданное письмо с просьбой принять участие в кампании по вакцинации от COVID-19. Однако в связи с техническими неполадками граждане были лишены возможности записаться на прием по номеру 1177. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Поздно вечером на веб-сайте регионального правления появилось подтверждение о том, что система бронирования действительно не работала.

«Мы рады, что многие хотят вакцинироваться, поэтому это крайне прискорбно. Мы делаем все возможное вместе с компанией, обслуживающей нашу систему, чтобы исправить ситуацию как можно скорее», — заявила Карин Селлгрен, отвечающая за иммунизацию населения Вестерноррланда.

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