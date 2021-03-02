Стокгольм, , 22:59 — REGNUM Третью неделю подряд в Швеции наблюдается рост уровня заболеваемости COVID-19. 2 марта в ходе очередной пресс-конференции государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил о неминуемом риске того, что возможная третья волна пандемии коронавируса будет хуже предыдущей. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Вакцинация снизит риск серьезных заболеваний и число смертей, но не окажет особенно большого влияния на распространение инфекции в течение следующих трех месяцев», — предупредил эпидемиолог Тегнелл.

Представленный 2 марта прогноз Агентства общественного здравоохранения Швеции по развитию эпидемиологической ситуации в стране предусматривает, что интенсивность контактов, то есть количество людей, с которыми человек встречается каждый день, возрастет до более высокого уровня, чем в конце декабря.

В свою очередь Андерс Тегнелл также затронул проблему распространения различных штаммов SARS-CoV-2:

«Если британский вариант вируса станет доминирующим, то мы рискуем столкнуться с третьей волной, которая будет довольно обширной. Кажется почти невозможным, что у нас не будет сценария роста заражения весной», — заявил эпидемиолог.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции от COVID-19 скончались еще 56 человек

Читайте развитие сюжета: Пожилые жители шведского Вестерноррланда не смогли записаться на вакцинацию