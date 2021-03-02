Белград, , 23:05 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 2 марта в аэропорту Сараево передал первую партию вакцин компании AstraZeneca, которую Белград безвозмездно выделил Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

В Сараевском аэропорту Бутмира президента Сербии встретили председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик и боснийский член президиума Шефик Джаферович.

Сербия выделила Боснии и Герцеговине пять тысяч доз вакцины AstraZeneca, и через несколько дней будет доставлено еще пять тысяч доз.

Вучич в интервью боснийскому телеканалу заявил, что очень рад возможности приехать в Сараево и передать первую партию вакцины от коронавируса.

«Я рад, что эта вакцина может быть использована как боснийцами, так и сербами и хорватами, без какой-либо разницы, и мы будем помогать и в будущем. Я буду так же иметь возможность просить Боснию и Герцеговину о помощи по некоторым другим вопросам, когда нам это будет необходимо. Так друзья и соседи должны общаться друг с другом», — отметил Вучич, добавив, что его основной посыл в Сараево заключается именно в этом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сербию из России прибыла новая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V»