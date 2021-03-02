Вашингтон, , 22:46 — REGNUM США планируют осущесвить на борту МКС ряд экспериментов для усовершенствования американской системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает 2 марта специализированный сайт spacenews.com.

Уточняется, что на орбитальной станции будет испытана новая аппаратура для отслеживания гиперзвуковых ракет.

По планам Агентства по космическим разработкам США, в июле 2021 года на борту грузового корабля Cygnus компании Northrop Grumman, к МКС будет пристыкована аппаратура Prototype Infrared Payload, работающая в инфракрасном диапазоне.

Эксперименты с Prototype Infrared Payload будут проводиться на орбите астронавтами США в течение трех месяцев.

Целью этого эксперимента является получение данных, необходимых для создания датчиков, способных обнаруживать пуски гиперзвуковых и баллистических ракет.

В дальнейшем такие системы обнаружения будут размещены на американских низкоорбитальных спутниках предупреждения о ракетном нападении. Уточняется, что Пентагон уже имеет на орбите спутники, способные обнаруживать баллистические ракеты, но нуждается в разработке алгоритмов обнаружения гиперзвуковых ракет.

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