Оттава, , 22:43 — REGNUM Нападающий «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле был назван лучшим новичком лиги в минувшем месяце.

Согласно данным на официальном сайте НХЛ, немецкий форвард, набравший 10 (3+7) очков в 14 матчах месяце, выиграл в номинации «лучший новичок февраля». Конкуренцию ему составили форвард Кирилл Капризов, голкипер Каапо Кяхкенен (оба из «Миннесоты», вратарь Кевин Ланкинен и нападающий Пьюс Сутер (оба из «Чикаго»).

В общей сложности Тим Штюцле уже набрал 14 (5+9) очков в 21 матче текущего регулярного чемпионата.