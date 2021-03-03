Москва, , 00:57 — REGNUM По словам руководителя компании по кибербезопасности, которая обнаружила взлом системы SolarWinds, американцы подвергаются риску кибератак, которые угрожают взломать их электронные устройства. Об этом сообщает на своем портале информационное агентство Business Insider.

Кевин Мандиа, генеральный директор компании FireEye, занимающейся кибербезопасностью, заявил, что будущие кибервойны США с Китаем или Россией могут оказать влияние на обычных граждан, что приведет к повсеместным сбоям в повседневной жизни.

«Приложения не будут работать. Приборы не будут работать. Люди даже не представляют, от чего они зависят, — сказал Мандиа. — Внезапно цепочка поставок прервётся из-за того, что компьютеры перестанут работать».

Мандиа предупредил, что правила ведения боевых действий при кибератаках неясны, а это означает, что для киберпреступников нет ничего запрещенного. В мире, где к интернету подключено больше устройств, чем когда-либо прежде, простые потребители могут подвергнуться огромному риску.

Компания FireEye первой заметила серьезное нарушение безопасности в SolarWinds в 2020 году при взломе её собственных систем.

SolarWinds, ИТ-компания из Техаса, подверглась кибератаке, которая оставалась незамеченной в течение нескольких месяцев, — в результате взлома иностранные злоумышленники смогли шпионить за частными компаниями, а также за государственными учреждениями, включая Министерство финансов США. По данным SolarWinds, до 18 000 её клиентов могли подвергнуться кибератаке.

Предупреждение Мандиа является основывается на анализе кибератак за последние несколько лет, нацеленных на потребителей с подключенными к интернету электронными устройствами.

Эксперты сообщили корреспонденту Insider Аарону Холмсу, что пандемия коронавируса сделала пользователей электронных устройств особенно уязвимыми для атак, поскольку атакующие ищут информацию о здоровье людей. Больницы и центры исследования вакцин также стали жертвами кибератак.

«Преступные группы и злоумышленники используют COVID-19 в основном как приманку, чтобы зацепить своих жертв и получить первоначальную точку получения информации, — сказал инсайдер Дэвид Эмм, исследователь безопасности в Kapersky. — Для злоумышленников это подарок, который пользователь продолжает ему дарить, ведь здесь так много его аспектов, за которые они могут ухватиться».

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