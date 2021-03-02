Анкара, , 23:02 — REGNUM Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп на пресс-конференции 2 марта заявил, что Турция нуждается в новой конституции. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

«Принятие новой конституции — это ответственность, которая долгое время лежала бременем на нашей политике. Эта задача всегда волновала нас, и она должна быть реализована», — отметил Шентоп.

Шентоп также подчеркнул важность вклада партий, неправительственных организаций, ученых и университетов в разработку новой конституции.

«Я думаю, что правильнее проводить обсуждение новой конституции в целом, а не рассматривать ее по частям. В целом все должны высказать свое мнение. Существует формула для воплощения новой конституции в жизнь. Вопросы, которые будут подняты при обсуждении, могут быть легко решены. Даже референдум не понадобится проводить. Потому что наша нация предоставила парламенту право разрабатывать конституцию при условии обеспечения определенного большинства», — указал Шентоп.

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