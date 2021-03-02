Сан-Диего, США, , 22:40 — REGNUM Известный производитель периферийных устройств для ПК Razer анонсировал конференцию DevCon 2021 Event. Об этом 2 марта компания сообщила на Twitter-странице.

Проведение четырёхчасового мероприятия запланировано на 7 мая 2021 года, онлайн-трансляция будет вестись на Twitch-аккаунте Razer. Отмечается, что конференцию посетят представители Activision Blizzard, сотрудник компании Vibe Avenue Studios Рено Островски и продюсер Фрэнк Розей (компания-разработчик iLLOGIKA).

Razer позиционирует конференцию как мероприятие для создателей игр, которые хотят лучше познакомиться с основной продукцией бренда.

https://twitter.com/Razer/status/1366789736199712768

Напомним, Razer является известным производителем профессионального оборудования для киберспортсменов. Компания была основана в 2005 году в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США).

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