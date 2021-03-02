Скопье, , 23:05 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 2 марта сообщили о том, что за сутки в результате обследования 3144 человек в стране выявили 726 носителей коронавируса. Еще 368 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 103 746 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3151 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа семь — за последние сутки. 91 875 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 8720 человек.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

В среду, 17 февраля, в стране началась вакцинация от COVID-19, однако участие в ней пока могут принять только медицинские работники: массовая вакцинация будет невозможна до прибытия в страну 200 тысяч доз вакцины из Китая и ста тысяч доз вакцины из России.

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