Тирана, , 22:32 — REGNUM В Албании 2 марта в результате обследования 3369 человек выявили 892 новых случая заражения коронавирусом. Ещё 760 человек были признаны излечившимися. За день вакцинацию от COVID-19 прошли 732 человека, всего же в стране вакцинировано 15 027 человек.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 108 823 случая заражения коронавирусом. 71 173 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1 835 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 19 пациентов с COVID-19. Это новый антирекорд для страны, во всяком случае, если верить официальной статистике. Лечение от COVID-19 проходит 35 815 человек (в 4,5 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 23 123— в Тиране. На стационарном лечении находятся 650 пациентов, причем уже более месяца отмечается неуклонный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. 12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.