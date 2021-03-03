Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Правительственные финансовые организации США прекращают выдачу кредитов и любой другой финансовой помощи России. Об этом 2 марта говорится в распространённом заявлении американского внешнеполитического ведомства.

В рамках санкций Россия не сможет получить кредиты и со стороны экспортно-импортного банка США.

Также будет прекращена поддержка любых иностранных военных программ, в которых участвует Россия.

Теперь Вашингтон будет оказывать России, в случае необходимости, лишь срочную гуманитарную помощь — предоставление продовольствия и сельскохозяйственных товаров.

Меры должны вступить через в силу 15 дней после того, как Конгресс будет поставлен в известность.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального семь должностных лиц России, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова.