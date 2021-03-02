Приштина, , 22:33 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 1 марта сообщили, что за сутки в крае выявили 488 носителей коронавируса, из них 285 — в Приштине. Уже неделю отмечается рост числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса.

Ещё 270 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По официальным данным, всего в Косово выявлены 70 185 случаев заражения коронавирусом. 60 333 пациента уже здоровы. 1616 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли восемь пациентов с COVID-19 в возрасте от 55 до 89 лет. Лечение проходят 8 236 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения КосовоНасер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае.

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