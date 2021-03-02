Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Студия Respawn Entertainment выложила в сеть трейлер версии онлайн-игры Apex Legends для портативной консоли Nintendo Switch. Ролик был опубликован 2 марта на Twitter-странице проекта.

Разработчики напомнили, что релиз игры на Switch состоится 9 марта 2021 года. Они также сообщили, что в первые две недели персонажи геймеров будут получать удвоенное количество очков опыта. Кроме того, до 4 мая 2021 года владельцы версии Apex Legends для Switch смогут получить скин (образ персонажа) Pathfinder.

https://twitter.com/PlayApex/status/1366780736175489024

Напомним, восьмой сезон стартовал в Apex Legends 2 февраля 2021 года. Он получил название «Переполох».

Читайте ранее в этом сюжете: Electronic Arts запатентовала новую систему киберспортивных турниров