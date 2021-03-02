Вашингтон, , 22:09 — REGNUM США не стремятся ухудшить отношения с Россией, но продолжают считать русских вызовом для себя, сообщила 2 марта журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки «Мы ожидаем, что отношения с Россией по-прежнему будут для нас вызовом, мы готовы к этому».

Комментируя введённые против семи российских официальных лиц санкции, американский представитель сказала, что Вашингтон не считает их «способом решения всех проблем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под санкции США подпали генпрокурор России, глава ФСИН, начальник управления президента РФ по внутренней политике и ещё четыре человека. Санкции Штаты ввели по «делу Навального».

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп рассказал о космическом сотрудничестве с РФ после санкций