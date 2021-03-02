Мурманск, , 22:04 — REGNUM Прокуратура Мурманска выясняет обстоятельства гибели человека в карете скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка была инициирована после того, как в сети был опубликован видеоролик, на котором водитель скорой сообщает, что машина не могла тронуться из-за гололеда, и по этой причине до бригада не успела вовремя добраться до больницы.

В региональном минздраве инцидент объяснили иначе.

«После осмотра на дому бригадой скорой принято решение о необходимости экстренной госпитализации пациента в связи с клиникой сердечной недостаточности. В ходе транспортировки в больницу состояние резко ухудшилось, автомобиль скорой помощи остановился для проведения реанимационных мероприятий. Автомобиль скорой помощи укомплектован зимней шипованной резиной, был введён в эксплуатацию в 2020 году», — сообщили в министерстве.