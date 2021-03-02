Валенсия, Испания, , 22:01 — REGNUM Президент «Валенсии» Анил Мурти опроверг новости о возможной продаже клуба наследному принцу малайзийского султаната Джохора.

«Я разговаривал с Питером несколько дней назад, и он не дал мне никаких указаний насчет изменения ситуации. Клуб не продается. Он не следит активно за инстаграмом принца, но они хорошо друг друга знают», — приводит слова Мурти портал AS.

Ранее принц Тунку Исмаил Идрис заявил о своей заинтересованности в приобретении испанского клуба.

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