Вашингтон, , 09:23 — REGNUM США отказали России в экспорте оборонных технологий, космическая сфера затронута частично, сообщил 2 марта госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом говорится в распространённом заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен уточнил, что будут внесены изменения в раздел 126.1 положения о международной торговле. После этого России будет отказано в экспорте оборонных товаров и услуг.

Отмечается, что данный план предусматривает исключения, касающиеся поддержки в космической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального семь должностных лиц России, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Американские власти также ввели санкции против 33-го Центрального научно-исследовательского института и 27-го Научного центра Минобороны, а также российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.