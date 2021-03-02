Женева, Швейцария, , 21:57 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 280 653 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6630 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 2 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 114 140 104 носителей коронавирусной инфекции, подтверждён 2 535 520 случай летального исхода.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 347 981 случае заболевания и 7238 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус также сообщил на брифинге, что в мире впервые за семь недель было зафиксировано увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом.

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