Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Администрация видеохостинга YouTube сделала предупреждение информагентству RT за прямую трансляцию выступления бывшего президента США Дональда Трампа на конференции консерваторов в Орландо, сообщает 2 марта RT.

«В данных видео недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech, необходимо дать больше деталей и больше объясняющей информации, необходимо добавить контекст, а именно что это пример hateful speech», — цитирует RT текст предупреждения.

«Все эти сложные непереводимые американизмы означают очень простую цензуру. В самом видео (не в описании) нужно проговаривать, что любое оспаривание результатов выборов есть ложь. То, что это прямой эфир без комментариев, YouTube не волнует», — поясняет RT в своем Telegram-канале.

Через некоторое время видеохостинг YouTube удалил видео RT с записью выступления Трампа на конференции консерваторов.

Стоит отметить, что видеотрансляцию речи Трампа также вели агентства АВС, Reuters и The Independent, однако предупреждение было сделано только российским СМИ.

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