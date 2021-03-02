Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Во время конференции Microsoft Ignite компания Niantic показала, как может выглядеть процесс игры Pokemon Go в случае применения гарнитуры виртуальной и дополненной реальности HoloLens 2 AR. Об этом 2 марта сообщает портал Engadget.

Зрители, в частности, могут видеть, как генеральный директор Niantic Джон Ханке, прогуливаясь по парку, встречает дикого Пикачу, после чего кормит покемона виртуальной клубникой.

Отмечается, что в рамках демонстрация концепции также была представлена платформа Microsoft Mesh, которая позволит разработчикам создавать виртуальные пространства для совместной работы.

https://twitter.com/Tyrielwood/status/1366806306435309568

Напомним, Microsoft выпустила гарнитуру «смешанной реальности» HoloLens 2 в продажу 7 ноября 2019 года. В ноябре 2020-го компания сделала устройство доступным для более широкой аудитории, а также выпустила версию устройства для разработчиков (Developer Edition).

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