Москва, , 21:51 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту распространения в социальных сетях информации на тему детского суицида. Об этом сообщает 2 марта пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в последние дни февраля в социальных сетях «стали распространяться ролики и информация, побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий».

Глава ведомства распорядился организовать по данному факту доследственную проверку, а также «принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников», говорится в сообщении.

Напомним, ранее в пресс-службе департамента образования и науки Москвы сообщили, что столичные школы направили в родительские чаты предупреждения о распространении призывов к детскому суициду в социальной сети TikTok.