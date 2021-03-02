Магнитогорск, Челябинская область, , 21:47 — REGNUM Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин дал комментарий после победного для своей команды матча против «Барыса» в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу «Магнитки».

«Первый матч — семь голов неплохо забить. Я думаю про наши шайбы. Послезавтра гораздо тяжелее будет, конечно. Соперник уже знает, что делать.

«Барыс» — хорошая команда, могут сыграть на контратаках, хорошие скорости. Во второй игре будет тяжелее, думаю.

Была нервозность небольшая, но ребята поддержали. У меня вообще не было как такового плей-офф в жизни. Я готов! Много эмоций, чувствуется офигенно все», — приводит высказывание Голдобина пресс-служба «Металлурга».

Нападающий набрал в этом матче 3 очка, отличившись двумя голами о одной голевой передачей. Он также нанес три броска в створ ворот и заблокировал два чужих броска.