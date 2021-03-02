Рим, , 21:42 — REGNUM Если правительство Италии решит закрывать школы и вузы в регионах с высоким уровнем распространения коронавируса, то нужно будет принять еще одну «сопутствующую» меру, заявил во вторник, 2 марта, глава Ассоциации городов страны Антонио Декаро.

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Молодые люди и сейчас, вопреки ограничениям, собираются по вечерам большими компаниями на улицах и площадях, если же им больше не нужно будет сидеть за партами, такие нарушения станут тем более частыми, отметил он.

Во введении дистанционного обучения без серьезной борьбы с «молодежными гуляниями» не будет никакого смысла, полагает Декаро.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.

По данным на 2 марта, в Италии умерли 98 288 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 343 (днем ранее — на 246). Число подтвержденных носителей выросло на 17 083 (днем ранее — на 13 114). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 955 434 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражены 430 996 человек — на 6663 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 424 677 человек (за день этот показатель вырос на 22 988), что составляет 2,37% населения Италии.