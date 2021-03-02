Эль-Кувейт, , 21:39 — REGNUM Новое правительство сформировано в Кувейте, сообщает 2 марта KUNA.

Кувейтский эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах сегодня, 2 марта, подписал соответствующий указ — после того, как назначенный премьер-министром Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах передал главе государства список будущих министров. Эмир одобрил новый состав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два месяца назад правительство Кувейта подало в отставку. Это произошло из-за конфликта правительства с парламентом.

За время правления эмира аль-Джабера ас-Сабаха это уже вторая смена правительства (первая была в октябре 2020 г.). В январе 2021 г. парламент обвинил аль-Хамада ас-Сабаха в назначении министрами некомпетентных людей.

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