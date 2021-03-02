Канберра, , 21:36 — REGNUM Концерн Boeing провел первые летные испытания ведомого беспилотника Loyal Wingman, разрабатываемого для ВВС Австралии, сообщает 2 марта пресс-служба концерна.

В совместном заявлении Boeing и Королевских ВВС Австралии указано, что первый этап летных испытаний прошел успешно.

Беспилотник совершил полет без сопровождения пилотируемого истребителя, под управлением оператора с наземного пункта. Испытания были проведены на ракетно-космическом полигоне «Вумера» в Южной Австралии.

«Проект Loyal Wingman — это первопроходец интеграции автономных систем и искусственного интеллекта для создания умных человеко-машин», — заявил по этому поводу вице-маршал австралийских ВВС Кэт Робертс.

До конца текущего года в летных тестах будут участвовать три прототипа нового беспилотника.

Беспилотный ведомый Loyal Wingman имеет длину 11 метров, размах крыла 11,7 метра и оснащен одним реактивным двигателем. Конструкция аппарата модульная, что позволяет менять его нагрузку в зависимости от поставленной задачи. Заявленная дальность полета Loyal Wingman — не менее 3,7 тыс. км.

Аппарат предназначен для сопровождения пилотируемого истребителя. Разработчики утверждают, что намерены создать систему управления, позволяющую одному пилоту истребителя контролировать действия 16 беспилотных ведомых такого типа.

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