Нью-Йорк, США, , 21:35 — REGNUM Продюсерская компания Нила Х. Морица Original Film («Пацаны») и Sony Pictures Television приобрели права на создание сериала на основе будущей фэнтезийной трилогии War Arts Saga писателя Уэсли Чу про боевые искусства. Об этом 2 марта сообщает портал Deadline.

Должности шоураннера (создателя сериала) и сценариста достались Джейсону Нину, который ранее работал над сериалами «Люцифер» и «Пространство». Ута Бризевиц («Колесо Времени», «Очень странные дела», «Мир Дикого запада») займёт должность режиссёра. Оба также выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта.

Ожидается, что новые книги Весли Чу будут опубликованы в 2022, 2023 и 2024 годах. Писатель является автором популярных бестселлеров New York Times.

Во вселенной War Arts Saga боевые искусства представляют собой форму магии. По сюжету, некий мастер возьмётся за обучение избалованного молодого человека, предназначение которого состоит в том, чтобы победить бессмертного короля-бога и положить конец многовековой войне.

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