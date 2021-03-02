Париж, , 21:33 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго в целях снижения риска заражения предложила учителям преподавать в скверах и в парках. Об этом 2 марта сообщает Le Parisien.

На пресс-конференции Идальго предложила «учителям давать уроки на открытом воздухе, когда это возможно. Мы специально обустроим скверы и общественные сады, чтобы они использовались для школьных занятий». Цель состоит в том, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Заместитель мэра Парижа, отвечающий за общественные пространства, Кристоф Найдовский уточнил: «Мы вдохновляемся тем, что уже существует в скандинавских странах, таких как Дания. Этот кризис подталкивает нас к инновациям. Скверы и сады не переполнены в будние дни. Они останутся общедоступными. Цель состоит в том, чтобы это были уроки, которые не требуют слишком много логистики. Учителям требуется понять, как адаптироваться».

Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции, французские власти собираются принять решение насчет новых ограничительных мер.