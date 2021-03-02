Милан, Италия, , 21:30 — REGNUM Властям Евросоюза нужно «двигаться» в решении проблемы недостаточного объема вакцины от коронавируса, заявил во вторник, 2 марта, экс-спикер Европарламента, координатор партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни.

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"Если для этого нужно договориться с русскими о закупке «Спутника V», то нужно сделать и это, нужно сделать всё, что возможно, для защиты здоровья граждан», — отметил Таяни.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения. При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca.

По данным на 2 марта, в Италии умерли 98 288 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 343 (днем ранее — на 246). Число подтвержденных носителей выросло на 17 083 (днем ранее — на 13 114). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 955 434 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражены 430 996 человек — на 6663 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 424 677 человек (за день этот показатель вырос на 22 988), что составляет 2,37% населения Италии.