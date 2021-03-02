Милан, Италия, , 21:26 — REGNUM Власти Италии должны решать вопрос о закупках вакцин без оглядки на руководство ЕС, как это уже делают руководители некоторых других стран, заявил во вторник, 2 марта, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Если производители, чьи вакцины сертифицированы в ЕС, неспособны поставлять их вовремя и в нужных объемах, значит, вакцину нужно закупать там, где она есть, вновь отметил Сальвини.

Одним из вариантов скорейшего решения вопроса по крайней мере для части граждан может быть достижение соглашения с властями Сан-Марино о том, чтобы жители соседних с этой республикой регионов Италии могли привиться уже поставленной в Сан-Марино российской вакциной, добавил лидер «Лиги».

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения. При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca.

По данным на 2 марта, в Италии умерли 98 288 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 343 (днем ранее — на 246). Число подтвержденных носителей выросло на 17 083 (днем ранее — на 13 114). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 955 434 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражены 430 996 человек — на 6663 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 424 677 человек (за день этот показатель вырос на 22 988), что составляет 2,37% населения Италии.