Вулвергемптон, Великобритания, , 21:23 — REGNUM Защитник «Вулверхэмптона» Нелсон Семену поделился подробностями своего ухода из состава «Барселоны».

«Когда я вернулся из отпуска, мы с семьей отправились в Барселону и нормально поговорили. Мне объяснили, что клуб столкнулся с экономическими проблемами, и я — один из тех игроков, кто может уйти и принести клубу деньги.

Любой клуб становится уязвимым финансово, когда на трибунах нет болельщиков. Фанаты «Барселоны» даже не могли попасть в клубный музей.

В футболе может случиться все, но я все равно был немного удивлен тем, что мне разрешили уйти. Переход в «Вулверхэмптон» стал очень хорошим решением для меня. Я не думал дважды», — приводит слова португальца портал The Telegraph.

Напомним, что Семеду перешел в британский клуб в летнее трансферное окно за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне на его счету одна голевая передача в 23 матчах чемпионата Англии.