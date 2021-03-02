Вашингтон, , 21:21 — REGNUM Санкции США по «делу Навального» не будут в полной мере распространяться на космическое сотрудничество с Россией, сказано в опубликованном 2 марта заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

При этом коммерческое космическое сотрудничество Вашингтона с Москвой не останется прежним: «американский экспорт будет ограничен после шестимесячного переходного периода».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семь высокопоставленных должностных лиц в России вошли в новый санкционный список американского минфина. Также санкции Вашингтон наложил на ряд учреждений.

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