Рагуза, Италия, , 21:20 — REGNUM Прокуратура Италии предъявила обвинения четырем гражданам в намеренной доставке в стану нелегальных мигрантов за вознаграждение, передают национальные СМИ во вторник, 2 марта.

Как сообщалось ранее, речь идет о принадлежащем неправительственной организации корабле Mare Ionio, регулярно приводящем в Италию мигрантов из территориальных вод Ливии.

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Если получение денежного вознаграждения будет доказано, обвиняемые могут быть приговорены к реальным срокам лишения свободы за содействие нелегальной миграции.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему.

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В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему.