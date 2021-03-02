Москва, 2 марта, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за распространения в соцсетях призывов к детскому суициду.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

«Председатель Следственного комитета поручил ГСУ СК России организовать по данному факту доследственную проверку, принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, школы Москвы направили в родительские чаты предупреждения о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok, заявили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») направила на имя главы СКР Бастрыкина депутатский запрос, где просит предпринять меры реагирования в связи с распространением в соцсетях призывов к суицидам.