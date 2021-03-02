Милан, Италия, , 21:15 — REGNUM Присутствие «Лиги» в составе нового правительства Италии предполагает в том числе изменение миграционной политики, заявил лидер партии Маттео Сальвини во вторник, 2 марта.

За полтора года отсутствия «Лиги» в правительстве поток нелегальных мигрантов вырос в несколько раз, с момента начала эпидемии они несут в страну не только социальные вызовы, но и коронавирус, стратегия «открытых портов» должна уйти в прошлое, отметил Сальвини.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему.

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В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему.

В феврале 2021 года было сформировано новое «широкое» правительство Италии под руководством Марио Драги. В него, помимо леволибералов и популистов, вошли и две из трех ведущих правоцентристских партий — «Лига» и «Вперед, Италия».