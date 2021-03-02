Москва, , 21:15 — REGNUM Тело гражданина Ирана обнаружено в исламском культурном центре в Москве, сообщает 2 марта газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп 27-летнего мужчины без признаков насильственной смерти был найден в гостевой комнате центра.

«В гостевой комнате исламского культурного центра на Алтуфьевском шоссе, дом 79А, стр. 3 обнаружен труп 27-летнего гражданина Ирана без признаков насильственной смерти», — цитирует газета слова источника.

Правоохранительные органы Москвы проводят доследственную проверку по факту происшествия.

Причины смерти человека устанавливаются.

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