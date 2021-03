Лос-Анджелес, США, , 21:14 — REGNUM Телеканал The CW хочет значительно увеличить бюджеты сериалов «Вселенной Стрелы (Arrowverse), чтобы поднять их качество до уровня популярных кинокомиксов. Об этом 2 марта сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера Дэниэла Рихтмана.

Рихтман утверждает, что руководство The CW надеется, что дополнительные инвестиции в проекты Arrowverse помогут переломить ситуацию постепенного снижения рейтингов. Отмечается, что поскольку половина канала принадлежит WarnerMedia, а другая половина — CBS, то компаниям придётся вести по этому поводу переговоры.

Напомним, «Вселенная Стрелы» канала The CW создана на основе комиксов издательства DC. Её частью являются шоу «Супергёрл», «Бэтвумен», «Чёрная Молния», «Флэш», «Стрела», «Легенды завтрашнего дня» и другие сериалы.

