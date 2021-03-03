Москва, , 00:56 — REGNUM Материал РИА Новости, где описывается деятельность морских пехотинцев США, ведущих службу на японском острове Окинава, которые не чураются устраивать драки, кражи и даже изнасилования, вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 2 марта в социальной сети Facebook.

«На явно оккупированных островах освободиться не могут, самураи, а ещё им российские подавай!», — пишет Oleg D.

Многие пользователи призвали японские власти скинуть с себя ярмо оккупированной американцами территории и выдворить военных США из своей страны.

«Давно надо выкинуть американцев с территории Японии. Чего только стоит то, что США сбросили ядреные бомбы на Японию», — пишет Сергей Б.

Другие призвали и вовсе найти поддержку со стороны России. Люди уверены, что такая страна, как Япония, сама по себе существовать не сможет.

«Единственный путь спасения Окинавы от американской оккупации состоит в присоединении к Курильским островам», — считает Mamed M.

Часть людей отметила, что, несмотря на все издержи, США охраняет Японию от посягательств на её территории других азиатских стран, настроенных к ней крайне недружелюбно.

«Имеют на это полное моральное право, потому как знают о том, что уйди они оттуда, японцев захотят полюбить все благодарные соседи», — поделился своим мнением Игорь Х.

Напомним, 1 марта РИА Новости опубликовали материал, где описывается деятельность морских пехотинцев США, ведущих службу на японском острове Окинава, которые не чураются устраивать драки, кражи и даже изнасилования.