Вологда, , 21:11 — REGNUM Вологодская область получила пять миллиардов рублей на строительство дорог. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, большая часть средств будет направлена на завершение строительства череповецкого моста.

Мост через Шексну наиболее ожидаемый череповчанами проект, с его появлением в городе сформируется транспортное кольцо, которое существенно изменит логистику общественного транспорта и снизит нагрузку на ряд центральных городских улиц.

Предполагается, что с учетом выделенного транша, к декабрю готовность моста вместе с подходами может превысить 80%. Сдать объект необходимо в августе 2022 года.

Еще более 920 миллионов рублей выделено области на приведение в нормативное состояние автодорог и улично-дорожной сети городских агломераций в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«О поддержке строительства моста Министерством транспорта нам стало известно еще в начале февраля, сегодня о продолжении работ можно говорить с полной уверенностью — финансовое обеспечение подтверждено […] мы будем и дальше качественно работать над решением одной из приоритетных государственных задач — развитием дорожной инфраструктуры, и сохраним набранные темпы, — заявил губернатор Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделило 100 млрд руб. на развитие дорожной сети в 69 регионах России.