Стокгольм, , 21:33 — REGNUM С 26 февраля число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 56. Такие данные 2 марта обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 12 882 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 669 113 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 11 804 человека.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 527 186 человек, вторую — 273 992 человека.

По состоянию на 2 марта, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 225 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.