Неаполь, Италия, , 21:07 — REGNUM Власти целого ряда регионов Италии не могут начать кампанию вакцинации от коронавируса в соответствие с ранее утвержденными планами, передает Agenzia Italia во вторник, 2 марта.

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Регионам мешают как перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, так и несовершенства организации процесса вакцинации, отмечают авторы издания.

О невозможности в установленный срок привить пожилых граждан и страдающих хроническими заболеваниями сообщают из Кампаньи (Неаполь), Лигурии (Генуя), Ломбардии (Милан), Тосканы (Флоренция) и других регионов.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 2 марта, в Италии умерли 98 288 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 343 (днем ранее — на 246). Число подтвержденных носителей выросло на 17 083 (днем ранее — на 13 114). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 955 434 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражены 430 996 человек — на 6663 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 424 677 человек (за день этот показатель вырос на 22 988), что составляет 2,37% населения Италии.